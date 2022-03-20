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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثبتت الدراسات الحديثة أن هناك العديد من الفوائد الصحية للبان الدكر في حالة تناوله على الريق لمدة ٧ ايام.

واثبتت الدراسات الحديثة بأن في حالة تناول منقوع لبان الدكر لمدة ٧ ايام، يساعد في علاج الالتهابات ويقوي العظام، بل ويعمل على تقوية المناعة والحماية من الاصابة بالأمراض المعدية، وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين الطبي».

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لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت منقوع لبان الدكر لمدة 7 أيام

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ونظرا لخصائص اللبان الدكر المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة فإن الاستهلاك المنتظم لمنقوع لبان الذكر على معدة فارغة قد يكون له الفوائد العديد من الفوائد للبشرة مثل تقليل الالتهاب، والقضاء على التجاعيد والبقع والعيوب المرتبطة بالشيخوخة، وتعزيز مرونة الجلد، يسرع التئام الجروح التي تتطلب وقتاً طويلاً للشفاء.

واشارت التقرير بأن منقوع لبان الدكر يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويحمي من الاصابة بالإمساك.