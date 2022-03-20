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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار مطرب الراب المصري أحمد عفروتو، حالة من الجدل عقب ظهوره برفقة فتاة من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداء مناسك العمرة.

ونشر عفروتو، صورا من العمرة، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "ربنا يتقبل إن شاء الله".

وكانت من بين تلك الصور، صوره له بالقرب من صديقته التي جاءت معه من مصر أمام الكعبة، والتي اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، "تعديا واستهزاء بشعيرة بالغة العظم مثل الحج والعمرة".

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فنان مصري شهير يثير الجدل بسبب أدائه مناسك العمرة بصحبة صديقته!!.. شاهد المفاجأة من يكون ؟؟ (فيديو)

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واعتبر بعضهم أن وقوفه بجانبها وكذلك بالقرب منها في صورة أخرى، مخالفا لتعاليم الدين في ظل عدم وجود رابط شرعي مثل الزواج بينهما، وطالبوا بالتحقيق معه على ما اعتبروه "اعتداء على المقدسات الدينية".

ولم يصمت عفروتو على الهجوم الذي تعرض له، حيث قال: "مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملو سيرش.. قال الحسن: المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم أوثق من المحرم".

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المصدر: "المصري اليوم"