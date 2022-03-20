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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفادت وسائل الإعلام بأن قطار “شينكانسن” فائق السرعة خرج عن مساره على خط “توهوكو” شمال شرق اليابان فى أعقاب الزلزال الذى ضرب المنطقة، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.

وقالت الشبكة الروسية: “خرج القطار عن مساره بين مدينة فوكوشيما وشيرويشيزاو، وأن بعض العربات مائلة.. كان حوالى 100 شخص فى القطار، وتم إجلاؤهم جميعا من دون وقوع إصابات”.

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قطار فائق السرعة يخرج عن مساره بسبب زلزال في اليابان

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وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسية، أن “زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة وقع في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما”.

وأشارت إلى أن “الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا”، محذرة من تهديد تسونامي.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام يابانية، أن أكثر من مليونى أسرة في اليابان أصبحوا بدون كهرباء بعد الزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.