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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنجمة المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، ظهرت فيها بشكل غريب. وعبرت الصفحات المتداولة لهذه الإطلالة، عن صدمتها من تحول نجمة الأجزاء الأخيرة من "باب الحارة"، المثيرة للجدل شمس بسام الملأ، إلى شبه هيكل عظمي.

وبالبحث عن مصدر الصورة المتداولة، وجدنا أنها نشرت في وقت سابق، عبر حساب إبنة المخرج السوري الكبير بسام الملأ، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام. وارتدت شمس الملأ، في اطلالتها توب مكشوف الصدر والإبط، واختارت تسريحة شعر عادية منسدلة إلى ظهرها، مع مكياج ثقيل أحدث بعض التشويه في ملامح وجهها.

كما ظهرت الفنانة شمس، نحيفة جدا، الأمر الذي جعل تركيز معظم متابعيها، حول هذا الجانب ووصفها الكثير منهم ب"الهيكل العظمي". التعليقات على صورة، نجمة الأجزاء الأخيرة من المسلسل الشهير "باب الحارة"، هذه المرة أحتوت في مجملها على نقد وسخرية بشأن النحافة المفرطة التي أظهرت اضلاعها وقفصها الصدري.

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نجمة مسلسل باب الحارة تحولت إلى هيكل عظمي وقفصها الصدري حديث الجمهور! .. لن تصدق كيف اصبحت.. لن تتوقع من هي ؟

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وبالإضافة إلى تلك التعليقات تحدث قلة من المتابعين عن ملابسها المكشوفة وعن جمالها وإطلالاتها الجريئة بصورة مستمرة.

وهذه بعض تعليقات المتابعين: "كل شوية تنحفين ديري بالك ما تختفين" ،"الف مبروك طالع لك شوارب"، "ما في تناسق بين الوجه والجسم"، "كثير نحيفة حرام هيك قولي طالعة من مجاعة"، "منورة شموسي"، "صايرة هيكل عظمي"، "خسارة كنت طيبة في باب الحارة"، "انت ممثلة ولا شو"، "قمر مساء النجوم".

ومؤخراً نشرت نجمة مسلسل "باب الحارة " شمس بسام الملأ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو وصور جريئة أثارت جدلا واسعا.

وارتدت إبنة المخرج والمنتج السوري المعروف بسام الملأ، في اطلالتها داخل إحدى الملاهي، فستاناً شفافاً باللون الأبيض، يكشف معظم جسدها.

وظهرت في الصورة الأولى وهي ترفع فستانها الشفاف من الأسفل لتكشف بوضوح أكثر عن ساقيها وفخذيها إلى جانب صدرها وبطنها المكشوفان.

وفي الصورة الثانية ظهرت واقفة ويديها ممسكتان بمنطقة حساسة وصدرها بارز مع ظهور بقية جسدها.

أما في مقطع الفيديو فظهرت الشابة السورية المثيرة للجدل، وهي تلعب فوق "مرجيحة"، وتقترب من الكاميرا أكثر وأكثر لتظهر أجزائها من الأمام بصورة أوضح.

بدأت إبنة المخرج والمنتج السوري بسام الملأ، "شمس"، العمل الفني، بإقتحام الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" عام 2017 ، بعد مشاركة شقيقها أدهم في الاجزاء الأولى منه بشخصية "سليم".

واثار التحاق شمس بالمسلسل حينها الجدل حول موهبتها واحقيتها بتقمص الدور، إلا أنها إجادت تقمص دورها وحققت نجاحا كبيرا، مما صعدها إلى دور البطولة بجانب عدد من فريق بقية أجزاء "باب الحارة " المعروضة بعد الجزء التاسع.

وعرفت أعمال والد الفنانة الشابة، المخرج والمنتج بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية ومنها المسلسل الشهير "باب الحارة"، بجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي، فقد أعيد عرضها على شاشات الكثير من القنوات الفضائية العربية عشرات المرات وحققت ولا تزال نسب مشاهدة مرتفعة.

وحصدت أعماله العديد من الجوائز الذهبية في مهرجان القاهرة لأيام شامية في مسلسل "العبابيد" وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس، وغيرها من الجوائز العربية والدولية المرموقة.

المصدر : منوعات