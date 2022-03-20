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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنه يظهر لحظة اعتقال القوات الروسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من منزله في العاصمة كييف.

ويظهر في الفيديو المتداول مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزلا، وكتب في التعليق المرافق له “القوات الروسية وهي تقتحم منزل الرئيس الأوكراني”.

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فيديو “اعتقال القوات الروسية الرئيس الأوكراني” يثير جدلا واسعا

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وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وتمت مشاهدته ومشاركته مئات آلاف المرات على موقع “فيسبوك”.

ومن جانبها نفت قناة “الحرة” الأمريكية حقيقة المقطع مشيرة أنه لاعتقال زعيم عصابة مخدرات مكسيكي حيث لم تسيطر القوات الروسية على القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضحت القناة الأمريكية أن المقطع منشور منذ عام 2016 في تقارير عن مداهمة أدت إلى اعتقال زعيم المخدرات المكسيكي، خواكين غوزمان، الشهير بـ”إل تشابو”.

ويظهر في الفيديو جنود مكسيكيون أثناء اقتحامهم لمنزل إل تشابو واعتقاله، وقد أعيد إلى سجن شديد الحراسة بعد أن هرب منه سابقا.

وبأتي فيما تدخل العملية العسكرية الروسية على أرض الجارة الغربية أسبوعها الرابع، وسط اصطفاف دولي كبير، واستنفار أمني غير مسبوق بين موسكو والغرب الداعم بقوة لكييف، بالسلاح والمال.