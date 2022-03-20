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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الكاتب السعودي فوزي صادق عن واقعة غريبة لعريس فسخ عقد زواجه قبل أيام من الزفاف لسبب غريب لايخطر بال. وقال صادق خلال مداخلة له في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية" يوجد العديد من حالات الغش في الزواج بهدف إتمامه، مؤكدًا أن "المصارحة والمكاشفة أفضل شيء".

وروى الكاتب فوزي صادق قصة عريس سعودي اتصل به واخبره أنه بعد شهرين من عقد القران لمحت له العروس بوجود وحمة في جسدها بقدر كف اليد ما أثار غضبه لأن أسرتها لم يخبروه بهذه الوحمة عندما تقدم لها. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: وضعت الأم كاميرا المراقبة سرية في غرفة ابنتها .. وحينما فتحت المشاهد كانت الصدمة! (فيديو) مشروب جبار يخفض السكر التراكمي ويحرق الجلوكوز الزائد في الدم بسرعة مذهلة احرص على تناوله؟ .. تعرف عليه عريس سعودي يفسخ عقد زواجه قبل الزفاف بأيام بعدما تعرف عليها .. لن تصدق المفاجأة ماذا اكتشف في جسد العروسة ( فيديو ) شاهد بالفيديو.. سرب من الطائرات الحوثية تنفجر في أرامكو السعودية عشبة معروفة تعزز هرمون الأنسولين في الجسم وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج أمراض الكبد (تعرف عليها) مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير) وأضاف أن العريس اضطر لإلغاء الزواج وخسارة مبلغ كبير خاصة أنه كان تم عقد الزواج ودفع المهر وأقام حفل ما كلفه أموال كثيرة خسرها في النهاية. وأكد "صادق" على ضرورة أن يكون هناك فحص سريري شامل للكشف عن العيوب الجسدية للطرفين.

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