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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء السبت، إن “هجومًا عدائيًا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان”.

وأفاد التحالف في بيان صحفي بأنه اعترض ودمرَّ 4 طائرات مسّيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرة مسّيرة خامسة أُطلقت باتجاه خميس مشيط.

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شاهد بالفيديو.. سرب من الطائرات الحوثية تنفجر في أرامكو السعودية

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وأشار التحالف العربي إلى أن “تصعيد الميليشيا بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ونشرت “واس” على حسابها في موقع “تويتر” مقطع فيديو وصور ترصد الأضرار التي خلفها الهجوم الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو في جازان.

وأظهر الفيديو فرق الدفاع المدني السعودية التي كانت تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في منشأة أرامكو النفطية في جازان بسبب هجمات جماعة الحوثي.