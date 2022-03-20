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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

تُعد عشبة شوك الجمل عشبة ذهبية في الطب الشعبي التقليدي لعلاج أمراض الكبد وأمراض أخرى، لنتعرف على فوائد شوك الجمل العلاجية.

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عشبة معروفة تعزز هرمون الأنسولين في الجسم وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج أمراض الكبد (تعرف عليها)

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تعرف على عشبة شوك الجمل

عشبة شوك الجمل (Silybum marianum) لها العديد من الأسماء، مثل: خرشوف الجبل، والأرضي الشوكي البري، والعكوب، وهي نبتة تنمو في أوروبا واسيا وشمال إفريقيا، وتنتمي إلى العائلة النجمية (Asteraceae).

تعد عشبة شوك الجمل من الأعشاب الطبية القديمة المستخدمة عند الحضارات القديمة لعلاج مجموعة من أمراض الكبد منها: أمراض الكبد الالتهابية المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، كما قد استخدمت في علاج تلف الكبد الناجم عن المواد الكيميائية، والكحول، والعلاج الكيميائي، وكذلك تلف الكبد الناجم عن تسمم فطر أمانيتا.

كل ما يهمك معرفته حول عشبة شوك الجمل إليكم في ما يأتي:

ما هي فوائد عشبة شوك الجمل العلاجية؟

أثبتت الأبحاث العلمية عددًا من اثارها العلاجية المحتملة واستخداماتها:

1. يحمي الكبد ويحسن صحته

أثبتت دراسة أهمية عشبة شوك الجمل كعلاج تكميلي ومساعد للعديد من أمراض الكبد وحتى سرطان الكبد، وبالتالي فهو يساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.

كما أثبتت دراسة أخرى قدرة عشبة الجمل على التخلص من السموم، مثل: الأماتوكسن (Amatoxin) الناتج من بعض أنواع الفطر والذي قد يكون تناوله قاتلًا.

2. يفيد مرضى السرطان

أظهرت مجموعة من الدراسات قدرة عشبة شوك الجمل لجعل العلاج الكيماوي أكثر فعالية ضد بعض أنواع السرطانات، والمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية.

كما تبين من خلال دراسة سريرية قدرتها على التخفيف من الاثار الجانبية المرافقة لعلاج السرطان بالكيماوي.

3. يخفض مستوى السكر في الدم

قد يكون لعشبة شوك الجمل التأثير الإيجابي والتكميلي لخفض مستويات السكر بالدم لدى الأشخاص المصابين بمرضى السكر من النوع الثاني.

حيث كشفت إحدى الدراسات وجود مركبات في عشبة شوك الجمل لها تأثير مشابه لبعض أدوية السكري من خلال المساعدة في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل نسبة السكر في الدم.

4. فوائد عشبة شوك الجمل الأخرى

قد يكون هناك مجموعة أخرى من الفوائد، أهمها ما يأتي:

خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

المساعدة على نضوج الجريبات في المرضى الذين يخضعون لعمليات التلقيح الصناعي.

علاج محتمل لاضطرابات الجهاز الهضمي، حيث تقلل الشعور بالقيء والغثيان.

التقليل من الأعراض المرافقة لسن اليأس.

التقليل من أعراض الحساسية الموسمية.

تحسن الأعراض المرافقة لمرض الزهايمر ومرض التصلب اللويحي.

علاج محتمل لتضخم البروستات.

علاج محتمل لاضطراب الوسواس القهري.

الوقاية من مرض فقر الدم الانحلالي.

قد تكون علاج لحب الشباب والالتهابات الجلدية.

المساهمة في التخفيف من السمنة؛ لأنها تساعد على حرق الدهون.

الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

المساعدة على إدرار الحليب لدى النساء المرضعات.

من الجدير بالذكر أن المكملات الغذائية التي تحتوي على عشبة شوك الجمل تتوافر في الصيدليات على شكل كبسولات، وتتراوح الجرعات من 175 مليغرام إلى 1000 مليغرام.

ما هي الاثار الجانبية لاستخدام عشبة شوك الجمل؟

قد تسبب عشبة شوك الجمل بالإصابة برد فعل تحسسي شديد بالأخص لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من النباتات الأخرى في العائلة النجمية، مثل: الأقحوان.

كما قد يعاني الشخص من بعض الاثار الجانبية الأخرى، مثل:

انتفاخ البطن.

إسهال.

عسر الهضم، والإصابة بالغازات.

فقدان الشهية.

غثيان.

طفح جلدي وحكة.

محاذير استخدام عشبة شوك الجمل

تتمثل المحاذير المرافقة لتناول عشبة شوك الجمل في ما يأتي:

تجنب استخدام عشبة شوك الجمل لدى مرضى السكري؛ لأنها تقلل من نسبة السكر في الدم، وقد يؤدي كثرة استخدام هذه العشبة لانخفاضه بشكل حاد ومفاجئ.

تجنب استخدامها عند الإصابة بسرطان الثدي أو سرطان الرحم أو سرطان المبيض أو الأورام الليفية الرحمية؛ لأن له اثارًا إستروجينية مما سوف يعقد طريقة العلاج.

يمنع استخدامها من قبل أي شخص قد يتحسس منه عشبة شوك الجمل.

المصدر: ويب طب