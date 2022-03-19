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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد ان إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مفادها أن العريس الذي أحيت زفافه الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، يكون إبن شقيقها، كشفت شيرين عن هويته بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، نفت من خلاله هذه الأخبار.

ونشرت شيرين مقطع فيديو لها من حفل الزفاف برفقة العروسين، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما،ربنا يسعدكم،شكرا يا لينا علي حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة. شكرا يا أحمد علي متابعتك ليا من سنين،مبسوطة اني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

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وأخيرًا.. شيرين عبد الوهاب تكشف هوية العريس الذي أحيت زفافه.. فمن يكون؟

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وتناقلت صفحات تتبع المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن العريس ​أحمد راشد​ هو ابن شقيق شيرين عبد الوهاب، وهو ما نفته بتدوينتها الأخيرة.