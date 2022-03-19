شاهد.. ابتزاز لاجئات أوكرانيات فور وصولهن إسرائيل للعمل في الدعارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرب في أوكرانيا أدت الى ظاهرة مروعة أخرى، هي “زيادة الإتجار بالنساء واستقطابهن للعمل في سوق الدعارة وتقديم الخدمات الجنسية، واستغلال محنتهن وظروفهن السيئة بعدما فقدن عالمهن كله”.

وبثت القناة “12” الإسرائيلية تقريراً عن محاولات لإقناع لاجئات أوكرانيات بالعمل في الدعارة، وأكدت أن هذه الظاهرة بدأت قبل وصول اللاجئات من أوكرانيا.

وبحسب مراسلة القناة، وردت تقارير الى وزارتي الشؤون الاجتماعية والرفاه والعدل الإسرائيليتين، وتحديداً إلى “وحدة مكافحة الإتجار بالبشر”، عن محاولات لإكراه لاجئات أوكرانيات وصلن الى إسرائيل على تقديم الخدمات الجنسية.

وأشارت القناة نقلاً عن مصادر رفيعة في الوزارتين الى أن رجالاً خارجين عن القانون (“المافيا”) يحاولون التواصل مع لاجئات منذ وصولهن الى مطار بن غوريون، أو من خارج فندق “دان بانوراما” في تل أبيب الذي يتم إرسال لاجئين أوكرانيين إليه، ثم الوصول الى داخل الفندق.

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