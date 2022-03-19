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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفى اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم الأربعاء، إصداره أي تعميم يتعلق بعمل المطاعم خلال نهار شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه "تفادياً للشائعات فإن أخبار الاتحاد تُنشر على موقعه الرسمي والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بياناً منسوباً إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية يفيد بأنه تقرر السماح للمطاعم المحلية والعالمية بتقديم المأكولات في نهار شهر رمضان المبارك.

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أول تعليق رسمي من السعودية بشأن عمل المطاعم في نهار رمضان

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وتضمن الخطاب، الذي نفى الاتحاد صحته، ضرورة التزام المطاعم بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان للحفاظ على مشاعر الصائمين من السكان المحليين.

وعادة ما تقفل المطاعم في السعودية صالات تناول الطعام خلال نهار شهر رمضان المبارك، وتكتفي بخدمات إعداد وتوصيل الطعام إلى المنازل والمنشآت.

وتصاعدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تطالب بفتح صالات تناول الطعام في المطاعم خلال شهر رمضان لخدمة الأجانب من غير المسلمين، وذلك لجذب السياح بإطار مساعي المملكة نحو مزيد من الانفتاح على العالم، وهو ما لقي رفضاً من جانب آخر من النشطاء السعوديين.