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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة تنميل اليدين بشكل مفاجئ أثناء النوم، ولكن هناك أسباب علمية لتلك الحالة، حيث تشير التقارير بأن في بعض الحالات وضعية النوم تؤثر بشكل كبير على الأيدي فيحدث التنميل أثناء النوم.

ولكن ظهرت بعض التقارير التي توضح أن سبب التنميل أيضا قد يرجع لنقص فيتامين ب ١٢ في جسمك، لأن من أرز أعراض الإصابة بنقص فيتامين ب١٢ في الجسم هو الشعور بالوخز في اليدين والتنميل بشكل مفاجئ، وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

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تنميل اليدين أثناء النوم يظن البعض أنها عادية ولا يدركون خطورتها وأسبابها العلمية.. تعرف عليها

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ويعد النفق الرسجي، وهو ممر ضيق في الجزء الأمامي من معصمك، من أبرز أسباب التنميل وقد يحدث أيضًا ضعف في قوة قبضة اليد مع الوقت في حالة الإهمال وعدم استشارة الطبيب.

ويرجع سبب تنميل اليد بشكل مفاجئ أيضا أثناء النوم، إلى الإصابة بمتلازمة مخرج الصدر وهي عبارة عن مجموعة من الاضطرابات التي تتطور عند انضغاط الأعصاب أو أسفل الرقبة وأعلى منطقة الصدر وداء الفقار الرقبية، عادة ما يحدث بسبب التلف والتمزق المرتبط بالمرحلة العمرية والذي يصيب أقراص العمود الفقري في الرقبة. يمكن أن يسبب أيضا خدرًا وتنميلًا في الساقين والقدمين، بالإضافة إلى آلام الرقبة وتيبسها.

وأيضا مرضى السكري ومرضى السرطان ومرضى الكتل العقدية، والذئبة، ومرض لايم، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري، ومتلازمة شوجرن، وقصور الغدة الدرقية من الأشخاص الأكثر عرضة للتعرض لتنميل اليدين أثناء النوم بشكل مفاجئ أيضا.