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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سلط تقرير أعدته قناة "الإخبارية"، الضوء على قصة إندونيسي قضى 20 عاما بين أهالي جازان ويتغنى بطيبتهم.

وأوضح التقرير:"عشق جازان وكأنه ولد بها وصار يتقن لهجتها ويتفنن بلبس الزي الشعبي، إضافة إلى طيبة أهلها وكرمهم ولطف تعاملهم معه منذ أن قدم إلى جازان من إندونيسيا قبل 20 عاماً".

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وافد إندونيسي يتقن لهجة جازان ويلبس الزي الشعبي والأكلات الشعبية بعد سنوات من الإقامة فيها.. شاهد بالفيديو

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وأشار التقرير:"هكذا يروي صدر الدين قصة حبه لجازان وأهلها وإعجابه بالمكان والإنسان"، حيث قال صدر الدين:"أنا جيت معكم وأنا هنا مع أهلي".

ولفت:"صدر الدين مفتون بجمال جازان والأماكن السياحية المتعددة بها، والذي يقضي وقته في زيارتها، وكذلك الشراء لإعداد الأكلات الشعبية الجازانية مع صديقه محمد الذي لا يفارقه ويعتبره أخاً أكثر من صديق".

وذكر صدر الدين:"ما في مثل جازان في كل الدنيا، وتحديداً في الأكلات الشعبية والسياحة فيوجد بحر وجزيرة وجبل وثقافة".

فيما أبان أحد المواطنين الذي يدعى "محمد":"تعرفت على صدر الدين في البداية بأحد الأندية، وكنا نلتقي وقت الفراغ في النادي"، لافتا:"فكرته في الأول يطقطق على اللهجة حقنا ورأيته متعمق في اللهجة والأكلات الشعبية".

واختتم التقرير:"قصة صدر الدين تجسد طيبة ولطف وكرم المجتمع في جازان والمجتمع السعودي بشكل عام".