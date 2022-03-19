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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد خبراء في عالم السيارات اتباع السائقين ست حيل ذكية، تساعد في خفض معدل استهلاك المحرك للوقود بنسبة قد تصل إلى 20%، وقال الخبراء إن: «شريحة واسعة من سائقي السيارات باتت تهتم في الفترة الحالية، وفي ظل الارتفاعات الملحوظة عالمياً لأسعار الوقود، بإيجاد الآليات التي تساعدهم في خفض معدل استهلاك الوقود، وتوفير النفقات لحياتهم اليومية». وأضاف الخبراء أن: «الحيل الست ترتكز على تغيير السائق أنماطه في القيادة، وتخليه عن عادات سلبية تتسبب من دون علمه في زيادة استهلاك المحرك للوقود».

للإطلاع على الحيل الست التي يمكن للسائقين اتباعها، وتسهم في خفض معدل استهلاك الوقود، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «داريف أوتو» البريطاني، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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6 حيل ذكية تساعد في خفض معدل استهلاك السيارة للوقود

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