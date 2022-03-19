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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموجة عالية من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات غريبة عن تخريم الأذن، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تحذر متابعاتها من انصراف الرجال عنهن بسبب تخريم الأذن.

وظهرت شمس الكويتية في الفيديو وهي تعلق على تخريم فتاة لأذنها عدة مرات في أماكن مختلفة قائلة لها: (الأذن تُشكل جسم الإنسان بالكامل فهي على شكل بيبي في بطن أمه، كل عضو سويتي فيه فتحة للحلق معناه عملتي ثقب في العضو نفسه). وأضافت: (اللي تسوي فتحة في أذنها أضمن لها لخبطة في الهرمونات وإكتئاب وأضمن لها أن حظها ما يستمر مع رجل).

وبعد نصائح شمس الكويتية، تعرضت الفنانة الشهيرة لموجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردودأفعال الجمهور بين تعليقات ساخرة وأخرى مؤيدة لكلام النجمة الكويتية المثيرة للجدل دائماً بتصريحاتها.

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شمس الكويتية تثير الجدل بنظريتها في الهرمونات و جذب الرجال

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