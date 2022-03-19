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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يسمع البعض فرقعة و طقطقة في بعض مفاصلهم، والتي قد تكون غير مقصودة، أو عمدا عندما يقوم الشخص بفرقعة مفاصل يديه مثلا. فما سبب خروج صوت الفرقعة؟ و هل تؤدي فرقعة المفاصل إلى إحداث أضرار فيها؟



و وفقا للعلماء، هناك ثلاثة أسباب لصوت الفرقعة في المفصل، و التي قد تكون عرضية أو متعمدة، هي:

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طقطقة الأصابع .. هل هي حقا مضرة؟

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هروب الغازات:

يحتوي المفصل على سائل يسمى السائل الزلالي يقوم بعمل مشابه لزيت التشحيم في السيارة لتقليل الاحتكاك بين عظام المفصل، و يحتوي هذا السائل على غازات الأوكسجين و النيتروجين و ثاني أكسيد الكربون، و عندما يُضغط على المفصل يطلق الغاز في هذا السائل بسرعة مكونا فقاعات ومصدرا الصوت.

وفي هذا النوع من الفرقعة لا يستطيع الشخص فرقعة المفصل مرة ثانية بعد الأولى، بل عليه انتظار بعض الوقت حتى تعود الغازات مرة ثانية إلى السائل الزلالي.

حركة الأربطة والأوتار:

التي تحدث أثناء حركة المفصل، و التي عندما تعود إلى مكانها الطبيعي تصدر صوتا.

خشونة المفصل:

والتي تحدث عندما يتآكل الغضروف الذي يغطي عظام المفصل مما يؤدي إلى حدوث خشونة، والتي تحدث صوتا عندا يتحرك المفصل.

هل للفرقعة أضرار؟

عامة قد يكون سماع فرقعة في مفصل مثل الركبة مؤشرا على وجود إشكالية مثل خشونة في المفصل، ولذلك يفضل استشارة الطبيب. أما إذا رافق الفرقعة ألم فيجب التوجه للطبيب فورا.

أما بخصوص فرقعة الأصابع التي يستمتع بها البعض، فإن بعض الدراسات تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أضرار في المفصل، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن فرقعة الأصابع المستمرة قد تؤدي إلى إحداث ضرر في الأنسجة الرخوة -كالعضلات- وإلى حدوث ضعف في قبضة اليد وربما انتفاخ فيها.

لذلك فالأسلم لك أن تتوقف عن فرقعة مفاصل يديك، خاصة أن صوت الفرقعة قد يكون مزعجا لمن حولك!

المصدر: الجزيرة نت