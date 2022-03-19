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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل عائلته إلى مدينة سرية تحت الأرض".

وأشارت المصادر بحسب ديلي ميل، إلى أن خبير روسي ادعى أن بوتين نقل عائلته إلى مكان سري ليس مجرد ملجأ، ولكنه مدينة ضخمة تحت الأرض لإبقائهم في مأمن من تداعيات لحرب نووية محتملة.

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لن تصدق أين يخبئ بوتين عائلته خوفا من الحرب النووية

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ومن المقرر إجراء تدريب إخلاء نووي" مع خطة الكرملين، وقال المصدر إن بوتين صدم كبار جنرالاته في الآونة الأخيرة بالمطالبة بإجراء مناورات نووية، مما زاد المخاوف من أنه يستعد لصراع نووي.

وفي وقت سابق، قال أحد المصادر إن بوتين يعاني من مشاكل طبية متعددة وخطيرة، وادعى أيضًا أن عدد القتلى الروس في الحرب كان أعلى من تقديراته مع أكثر من 17000 ضحية في 23 يومًا من القتال.

وسبق أن هدد بوتين حلفاء الناتو بـ "عواقب أكبر من أي عواقب واجهتها في التاريخ" إذا تدخلوا في نزاع أوكرانيا، ووضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى في وقت سابق من هذا الشهر.