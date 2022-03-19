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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المتحدث الرسمي للتعليم العام في السعودية "ابتسام الشهري" ، عن انتهاء وزارة التعليم استعدادات الإدارات التعليمية بمختلف المناطق والمحافظات ، لاستقبال كامل للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات خلال الفصل الدراسي الثاني .

وقالت ابتسام الشهري ، خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية : بالتأكيد نُرحب بأبناءنا الطلاب والطالبات ومُعلميهم لعودتهم الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام ، فرحين بعودتهم للإذاعة المدرسية والعديد من الأنشطة التي تُعزز المهارات الحياتية لديهم وتساهم في الترويح عليهم خلال اليوم الدراسي .

وتابعت الشهري ، أنهت الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ، بعودة جميع الطلاب والطالبات ، اللجان الإشرافية بقيادة مديري التعليم واصلت متابعة التجهيزات المدرسية من خلال جولات تفقدية للتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية والأمن والسلامة ، وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة ، إلى جانب الإشراف على أعمال الصيانة بالمدارس .

واستطردت قائلة ، فيما يخص وزارة التعليم ، فهي بالتأكيد تتابع جاهزية الإدارات بالمناطق والمحافظات ، واكتمال الأعمال التي تخص الإشراف والتنفيذ على مستوى إدارات التعليم وصولاً للمدارس ، والهدف هو تهيئة المدارس لاستمرار العملية التعليمية في بيئة صحية آمنة .

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تصريح جديد من "متحدثة التعليم" بالسعودية بشأن عودة الطلاب حضوريا للمدارس

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