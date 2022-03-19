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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الأمن العام السعودي، القبض على 29 متهما بارتكاب جرائم متنوعة، بينهم مخالف يمني لنظام أمن الحدود ارتكب حوادث جنائية بادعاء مساعدة كبار السن والعمالة للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل.

وتم القبض على 8 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية سرقوا قواطع من محطات توليد الكهرباء من مواقع مختلفة، و3 مواطنين اعتدوا على شخص بمكان عام.

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السعودية.. ضبط 29 متهمًا بينهم مخالف ادعى مساعدة المسنين لتبديل بطاقاتهم البنكية والكشف عن جنسياتهم

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وشملت قائمة المتهمين مواطنين يعملان في تغذية الصرافات بالأموال في البنك اختلسا مبلغا ماليا ولاذا بالفرار.

كما تم ضبط 3 مقيمين سودانيين آووا 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و3 مواطنين ومقيم يمني سلبوا مالا من مقيم يمني آخر.

وضبط مقيمان يمنيان جمعا أمولا مجهولة المصدر وحولاها إلى خارج المملكة عبر حسابات لمؤسسات مملوكة لمواطن وبحوزتهما 437891 ريالا.

وتم ضبط مواطنين اثنين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية ارتكبوا حوادث جنائية بسرقة المركبات واستخدامها في سلب المحال التجارية وكسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها ومقيم أردني استدرج شخصا واعتدى عليه بالطعن وسرق ممتلكاته الشخصية.