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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب ، لذا فإن تقليل الكمية الموجودة في الأوعية الدموية أمر ضروري. ثبت أن بعض القرارات الغذائية تعمل بشكل ملحوظ على خفض الكوليسترول ، بما في ذلك تناول عشب مشهور يوميًا.

الكوليسترول - مادة شمعية موجودة في الدم - يمكن أن تكون مفيدة وضارة لجسمك. يحتاج جسمك إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة ، لكن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب . وذلك لأن ارتفاع الكوليسترول يسبب تكوّن ترسبات دهنية في الأوعية الدموية.

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عشبة تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بطريقة رهيبة

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في النهاية ، تنمو هذه الرواسب ، مما يجعل من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين.

كما توضح Mayo Clinic ، في بعض الأحيان ، يمكن أن تنكسر تلك الترسبات فجأة وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا ، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير الصحية ، لذا فإن إدارته تكون إلى حد كبير في يديك.



لحسن الحظ ، ثبت أن بعض العناصر الغذائية توفر حصنًا ضد ارتفاع الكوليسترول في الدم.

أحد العناصر التي تم الترويج لها لقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول المرتفع هو الثوم.

وجدت إحدى الدراسات أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول عند تناوله بانتظام.

تظهر الأبحاث أن تناول فص ثوم واحد فقط يوميًا لمدة ثلاثة أشهر يكفي لخفض الكوليسترول الكلي بنسبة تسعة بالمائة .

فوائد الثوم الصحية للقلب

تظهر الأبحاث التي تبحث في الخصائص الصحية للقلب للأعشاب والتوابل مثل الثوم أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تأكسد الكوليسترول الضار (تفاعل كيميائي يحدث في الجسم) - مما يقلل من تكوين اللويحات داخل الشرايين.

يُعرف الكوليسترول الضار بالكوليسترول "الضار" لأنه يتراكم في جدران الشرايين ، مما يجعلها صلبة وضيقة.

على الرغم من أن الأعشاب والتوابل لا تؤكل عادة بكميات كبيرة ، إلا أنها يمكن أن تساهم بشكل كبير في الكمية الإجمالية لمضادات الأكسدة المستهلكة كل يوم.

مضادات الأكسدة هي مركبات يعتقد أنها تلعب دورًا في الحماية من أمراض القلب.

تظهر الأبحاث أن الأوريجانو المجفف ، والمريمية ، والنعناع ، والزعتر ، والقرنفل ، والبهارات ، والقرفة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى الأعشاب الطازجة مثل الزعتر والبردقوش والشبت والكزبرة.

نصائح غذائية عامة لخفض الكوليسترول

لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول تقليل الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة ، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

حاول أن تأكل أكثر:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون

أرز بني ، خبز و مكرونة

المكسرات والبذور

فواكه وخضراوات

حاول أن تأكل أقل:

فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية

زبدة ، شحم و سمن

الكريمة والجبن الصلب ، مثل الشيدر

كعك وبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم.



في الواقع ، يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول "الجيد" ، كما توضح Mayo Clinic.

يقاوم كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الآثار الضارة لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة عن طريق التقاط المادة الضارة ونقلها إلى الكبد حيث يتم التخلص منها.

للحصول على أفضل النتائج ، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن تقوم بما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين في الأسبوع.

المصدر: إكسبريس