نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر يجهلها الكثيرون.. أسباب تؤدى لارتفاع السكر في الدم عند غير مرضى السكرى.. متى تلجأ للطبيب؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يفاجأ البعض بأن ليس كل من صادف ارتفاع نسبة السكر فى الدم ليس بالضرورة هم مرضى سكرى، فقد تكون هناك أسباب أخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقا لموقع " healthline".

يمكن أن يؤدي ترك فرط سكر الدم دون علاج إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب وتلف الأوعية الدموية والأعضاء والأنسجة، وفرط سكر الدم بين غير المصابين بالسكري - إذا تُرك دون علاج - يمكن أن يسبب المرض والوفيات .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هيئة الدواء توجه رسائل هامة لمرضى حساسية الأنف والجيوب الأنفية

طليق رانيا يوسف يحرجها أمام العالم ويفجر مفاجأة بشأن أبنائها

الجوازات السعودية تقرر إسقاط تأشيرات الزيارة للوافدين في هذه الحالة

مروحية روسية تستعرض مهاراتها القتالية في أوكرانيا ولكن النهاية صادمة .. شاهد ما حدث

بعد انتحار الهندي مرتكب الجريمة البشعة.. حِفْظُ التحقيق في مقتل الأسرة الكويتية

خطأ قاتل ونهاية مرعبة.. شاهد أسوأ وأغرب انفجار لسيارة بمحطة وقود

مختص سعودي يفجر مفاجأة بشأن خطورة "أكياس الشاي" على الجسم (فيديو)

لن تصدق ماذا يفعل الجيش الروسي قرب العاصمة الاوكراني كييف .. شاهد الفضيحة التي كشفتها صور من الأقمار الصناعية

تعرف عليه الآن.. شعور شائع عند الوقوف ينذرك باحتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية!

شاهد .. أول تعليق من متحدثة البيت الأبيض على حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية

هند القحطاني تستقل طائرة خاصة برفقة أبنائها لأول مرة وتستفز الجمهور بتعليق مثير.. شاهد الفيديو

مشروب بسيط لتنظيف الشرايين وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.. طريقة التحضير البسيطة

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي من الأعراض التالية أو أنك معرض لخطر ارتفاع السكر في الدم ، فمن الضروري استشارة طبيبك - الذي سيجري الاختبارات اللازمة لتقييم المخاطر وتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى بدء خطة علاج.

5 عوامل صحية يمكن أن تسبب ارتفاع السكر في الدم لدى غير مرضى السكر



زيادة الوزن غير الصحية:



زيادة الوزن أم السمنة؟ هل قمت بفحص مؤشر كتلة الجسم (BMI) مؤخرًا؟ يمكن لطبيبك أن يخبرك ما إذا كنت قد اكتسبت قدرًا غير صحي من الوزن ، أو أصبحت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة بشكل مقلق، السمنة - بسبب الدهون الزائدة في الجسم - يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات ، والتي يمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS):



تُعرف أيضًا باسم PCOD ، متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني موجود في النساء في سنوات الحيض اللائي قد يكون لديهن زيادة في فترات الحيض وزيادة مستويات الأندروجين، أحد أسباب متلازمة تكيس المبايض هو زيادة الأنسولين. يخفض الأنسولين نسبة السكر في الدم عن طريق تخزين الجلوكوز في الخلايا. تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين الثابت وتحتاج إلى المزيد من الإشارات لخفض نسبة السكر في الدم. عندما تستمر هذه المقاومة لفترة ، يكون لديك أنسولين مرتفع وسكر دم مرتفع. يمكن أن تخبر مستويات الأنسولين المرتفعة المبيضين بإنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون.

أمراض البنكرياس (التهاب البنكرياس أو السرطان أو التليف الكيسي):



يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والبنكرياس هو المسئول عن إنتاج الهرمونات والإنزيمات للهضم، إلى جانب إنتاج الأنسولين، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين، يترك الجلوكوز ليتراكم في مجرى الدم.

بعض الأدوية:



هناك ارتباط مشابه متعلق بالهرمونات يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أو فرط سكر الدم غير السكري، وهو متلازمة كوشينج - وهو اضطراب يتطور عندما يتعرض جسمك أو يستهلك الكثير من الكورتيزول (المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر) من خلال بعض الأدوية التي تتناولها، يعيق الكورتيزول تأثيرات الأنسولين في الجسم ويظهر في مستويات الجلوكوز المرتفعة، ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية التي تحتوي على الستيرويدات أو مدرات البول إلى زيادة مستويات جلوكوز الدم ومقاومة الأنسولين.

الصدمة الجسدية أو الإجهاد العقلي:



إذا عانى شخص ما من صدمة (مثل إصابة في الرأس أو حروق شديدة أو خضع لجراحة تقويم أو أي جراحة معقدة) ، فقد يتسبب ذلك في استجابات ضغوط هائلة، يرفع الإجهاد مستويات الكورتيزول مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وقد تم الإبلاغ عن فرط سكر الدم الناجم عن الإجهاد (SIH) في العديد من الدراسات فيما يتعلق بالصدمات والمرضى المصابين بأمراض خطيرة غير السكري.