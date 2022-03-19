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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت هيئة الدواء المصرية تفاصيل هامة حول الأمراض الأكثر شيوعا خلال موسم الربيع وتزيد الاتربة والعواصف والروائح النفاذة، حيث تتفاقم معها إلتهاب وحساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية.

وذكرت الهيئة في منشور لها عبر صفتها الرسمية علي الفيس بوك معلومات تجيب علي تساؤل .. ما هي حساسية الأنف؟​

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هيئة الدواء توجه رسائل هامة لمرضى حساسية الأنف والجيوب الأنفية

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وأوضحت الهيئة، أن حساسية الأنف، تعرف بأسم "حمى القش"؛ وهي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأنف نتيجة للتعرض للمهيجات، مثل: حبوب اللقاح، وبر الحيوانات أو شعرها، الغبار، العطور.​

وأضافت أن التهاب الأنف الناتج عن الحساسية، قد يكون موسمي، أو دائم طوال العام، ومن أهم الأعراض: الرشح، وسيلان الأنف، مع وجود حكة وعطس الشديد، وغير مصاحب بحمى.​

ولفتت الهيئة، تنشأ التهابات حساسية الأنف نتيجة لتفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع المواد المثيرة؛ بحيث يحفز تكوين الأجسام المضادة التي تهاجم الأغشية المخاطية للأنف وتختلف شدة الحالة من شخص لأخر.​

وأوضحت الهيئة، تختلف حساسية الأنف عن إلتهاب الجيوب الأنفية؛ حيث أن الأول يظهر نتيجة للتعرض لأي مثير يؤدي إلى ظهور الأعراض كالرشح، أما التهاب الجيوب الأنفية ينشأ نتيجة عدوى فيروسية.​