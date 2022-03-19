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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال المنتج محمد مختار، إنه وبعد انفصاله عن الفنانة رانيا يوسف وقررت الزواج مرة أخرى، كان داعما لها وبشدة، حتى وبعد انفصالها الثاني بعد زواجها الأخير، «إحنا أخيرا من سنتين فيه ناس اتدخلت للإصلاح بينا ومنهم المحامي فريد الديب وقالولنا عيب وميصحش، وأنا عمري ما رديت على أي كلمة أشيعت حولي».

مختار: ولادي قالوا إحنا مالنا ندفع ثمن الحكاية دي ليه

وأضاف «مختار»، خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه لم يتخلَ أبدا عن أبنائه من الفنانة رانيا يوسف، حيث إنه كان يوجد بعض العند من كلا الطرفين، لكنه لم يتخلَ أبدا عن الأبناء، «الولاد كان مضايقهم جدا الحكاية دي، قالوا إحنا مالنا ندفع ثمن الحكاية دي ليه».

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طليق رانيا يوسف يحرجها أمام العالم ويفجر مفاجأة بشأن أبنائها

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مختار: بعد انفصالي عن رانيا يوسف تزوجت مرة أخرى وأعلنت ذلك

وأوضح أنه وبعد انفصاله عن الفنانة رانيا يوسف تزوج مرة أخرى وأعلن ذلك، «أعلنت وقولت واتكتب على السوشيال ميديا، وأنا معرفش حاجة عن السوشيال ميديا، والزيجة الثالثة كانت من الوسط الفني وكانت لسه بتبدأ وانفصلنا، وقبليها عيشت قصة حب منذ 5 سنين».

وأكد أنه عاش من قبل قصة حب طويلة منذ 5 سنوات وكان من المفترض أن يتزوجا ولكن وبسبب بعض مطالب تلك السيدة التي لم يستطع تنفيذها قرر ألا يتزوجها، «هي عندها حق في كل حاجة مش أنا، وأنا وحش».