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صنعاء - ميسرا اسماعيل - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عاملة منزلية، وأنه يتم إسقاط العمالة المنزلية بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة. وأوضحت الجوازات –عبر تويتر- ردًّا على استفسار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى عاملة منزلية، قائلة «وعليكم السلام، التعليمات لا تسمح لك بذلك.. سعدنا بك».

وقالت الزائرة في استفسارها: هل أستطيع تحويل تأشيره الزيارة إلى تأشيرة عاملة منزلية؟ في السياق ذاته، ذكرت الجوازات أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية، آليًّا، بـ«خرج ولم يعد» بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بالتواصل من خلال خدمة (تواصل) عبر منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية، بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة. من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أنه تم تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتًا من وإلى المملكة، للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلزم استخدام جواز السفر للتنقل. وأضافت أنه يلزم أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.

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الجوازات السعودية تقرر إسقاط تأشيرات الزيارة للوافدين في هذه الحالة

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