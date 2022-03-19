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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر مشاركة طائرة مروحية في الأعمال القتالية الدائرة بأوكرانيا، التي بدأت قبل أكثر من 3 أسابيع.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الفيديو الذي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، يظهر "هليكوبتر" هجومية من طراز "كي إيه 52"، وهي تستهدف مواقع للعدو، قبل هبوطها في أحد المطارات العسكرية الأوكرانية.

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مروحية روسية تستعرض مهاراتها القتالية في أوكرانيا ولكن النهاية صادمة .. شاهد ما حدث

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ويبدو في الفيديو أن الطائرة تستعرض مهاراتها العسكرية في قصف أهداف على الأرض، في مشاهد تذكّر بألعاب الفيديو القتالية؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد قالت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتًا" بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

وأضافت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيًا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف"؛ وفق ما نقلت "رويترز".

ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر.

وظلت ماريوبول بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفًا منذ بدء الحرب في 24 فبراير عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عما وصفه بـ"عملية عسكرية خاصة".

وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الجنوب، ومنطقة دونيتسك في الشرق، التي يسيطر عليها جزئيًا انفصاليون موالون لموسكو.