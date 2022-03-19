نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد انتحار الهندي مرتكب الجريمة البشعة.. حِفْظُ التحقيق في مقتل الأسرة الكويتية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت السلطات القضائية في الكويت، حِفظ التحقيق في مقتل أسرة كويتية مُكَونة من رجل ثمانيني وزوجته وابنتيهما، على يد وافد هندي، بمنطقة العارضية؛ وذلك بعد انتحار الجاني في زنزانته شنقًا باستخدام ملابسه.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد فتحت النيابة العامة بالكويت تحقيقًا في واقعة انتحار الوافد الهندي الذي ارتكب جريمة العارضية البشعة التي راح ضحيتها أسرةٌ كويتية بالكامل، وتم اكتشافها 4 مارس الجاري.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مروحية روسية تستعرض مهاراتها القتالية في أوكرانيا ولكن النهاية صادمة .. شاهد ما حدث

بعد انتحار الهندي مرتكب الجريمة البشعة.. حِفْظُ التحقيق في مقتل الأسرة الكويتية

خطأ قاتل ونهاية مرعبة.. شاهد أسوأ وأغرب انفجار لسيارة بمحطة وقود

مختص سعودي يفجر مفاجأة بشأن خطورة "أكياس الشاي" على الجسم (فيديو)

لن تصدق ماذا يفعل الجيش الروسي قرب العاصمة الاوكراني كييف .. شاهد الفضيحة التي كشفتها صور من الأقمار الصناعية

تعرف عليه الآن.. شعور شائع عند الوقوف ينذرك باحتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية!

شاهد .. أول تعليق من متحدثة البيت الأبيض على حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية

هند القحطاني تستقل طائرة خاصة برفقة أبنائها لأول مرة وتستفز الجمهور بتعليق مثير.. شاهد الفيديو

مشروب بسيط لتنظيف الشرايين وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.. طريقة التحضير البسيطة

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

فاكهة صغيرة تعالج ضعف الأعصاب وحل سحري لمشكلة الإمساك وعسر الهضم ومفيدة جدا للقولون.. تعرف عليها بلا تأخير

تحذير .. لا تتناولو الزنجبيل إذا كنتم من هؤلاء الأشخاص لانه يصبح سم قاتل

أول تعليق من "البيك القطري" حول علاقته بـ "البيك السعودي"

شاهد فيديو مؤثر لـ ساز القحطاني تتحدث فيه عن الموت قبل وفاتها.. وهكذا ظهرت في أخر جلسة تصوير

عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال

تحقيقات لكشف الإهمال

وفي سياق ذي صلة، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق آخر بهدف التوصل إلى أوجه الخلل التي مكّنت الجاني من شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي مساء أمس الأول.

وأضاف المصدر أنه يجري استدعاء عدد من الضباط الذين كانوا يناوبون في توقيت حدوث واقعة الانتحار؛ للاستماع إلى أقوالهم في هذا الصدد؛ مُرَجّحًا أن يتم توقيع عقوبات بحق أي مقصر تتناسب مع ما حدث من إهمال.

من جهة أخرى، أكد مصدر قانوني للصحيفة، أن الدعوى الجزائية تنتهي بوفاة المتهم، وللورثة حق مطالبة ذويه بالتعويض.

وقال المصدر: إنه حسب نص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؛ فإنه في حال لم يتوصل التحقيق إلى شريك للمتهم المتوفى في ارتكاب الجريمة، فإنه يصدر قرار بحفظ التحقيق.

وأضاف: حفظ التحقيق لا يُخِل بحق ورثة المجني عليهم في مطالبة ورثة المتهم المتوفى بالتعويض، حسب ما آل إليهم من مال المتهم المتوفى، حسب نص المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية.

وكانت إدارة السجن المركزي قد أبلغت عمليات وزارة الداخلية، بأن المتهم بقتل العائلة الكويتية المكونة من مواطن وزوجته وابنتهما الشابة في منطقة العارضية؛ أقدم على شنق نفسه داخل زنزانة انفرادية مستخدمًا ملابسه.. وبانتقال الأجهزة المختصة، تَبَين أن الوافد أعد من ملابسه الخارجية ما يشبه مشنقة، وربط أحد أطرافها في الزنزانة والطرف الآخر في رقبته، وتمكن من إنهاء حياته شنقًا داخل زنزانته.. وقد انتقلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، وقامت بعرض الجثة، وسجلت قضية بمسمى "جنايات"؛ وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية في ساعة متقدمة من صباح أمس.

وكان المتهم قد قال في اعترافاته، إنه ذهب إلى منزل الأسرة الكويتية بغرض السرقة ولم يكن في نيته ارتكاب الجريمة؛ لأنه كان يطالبهم بـ900 دينار نتيجة اتفاق مسبق على استقدام خادمة على كفالتهم؛ لكن بعد دخوله المنزل واكتشاف أمره من قِبَل الزوجة قام بقتلها!

وبرر المتهم قتله جميع أفراد الأسرة بأن انكشاف أمره بعد قتل الأم ومقاومة الأب له وخوفه؛ جعله يكمل جريمة القتل.