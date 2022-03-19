وظائف خالية في الإمارات من الصحف الإماراتية اليوم 19/3/2022

نشرت الصحف الإماراتية اليوم السبت 19 مارس 2022، مئات الوظائف الخالية، وذلك للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج. ووظائف اليوم تم جمعها من جريدة الخليج الإماراتية، وجريدة الجلف نيوز، وجريدة الخليج تايمز، والتى تنشر اليوم وظائف خالية للمهندسن، وفرص عمل للأطباء والسائقين والفنيين، وعدد كبير من الوظائف الأخري في جميع التخصصات. وظائف خالية من جريدة الخليج الإماراتية 19 مارس 2022 مطلوب موظفات من مصر وبلاد الشام للعمل في مجال المبيعات.

مطلوب ممرضة للعمل في الشارقة.

وظائف خالية في ابوظبي.

مطلوب أطباء حديثي التخج للعمل في دولة الإمارات.

مطلوب مهندسين خبرة 10 سنوات للعمل في شركة مقاولات.

وظائف شاغرة للمترجمين.

وظائف شاغرة من الصحف الاماراتية اليوم.

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