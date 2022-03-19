نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خطأ قاتل ونهاية مرعبة.. شاهد أسوأ وأغرب انفجار لسيارة بمحطة وقود على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قادت سلسلة من الأخطاء إلى أسوأ نهاية لسيارة داخل محطة للتزوّد بالغاز الطبيعي في البرازيل، حيث وثّقت كاميرات المراقبة لحظة انفجار سيارة بشكل غريب وغامض لفت انتباه الكثيرين.

وتحت عنوان "انفجار خزان غاز غير قانوني"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع الأربعاء الماضي في محطة وقود بمدينة فورتاليزا الساحلية في البرازيل.

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وفي مقطع الفيديو المروّع، كان سائق السيارة في محطة الوقود يزوّد سيارته الفولكس واجن سيدان، بالغاز الطبيعي وبجانبه أحد العمال في المحطة، وفجأة انفجرت السيارة دون أيّ سابق إنذار.

ويظهر الفيديو كيف تحوّلت السيارة في لحظة إلى كتلة من الحطام، خاصة الجزء الخلفي منها.

وقالت السلطات إن خزان الغاز بالسيارة تمّ تركيبه بشكل غير قانوني من قِبل شخص مجهول، وكان بالخزان عدة مخالفات تسبّبت في الانفجار.

وطار خزان الوقود غير الشرعي إلى مسافة 60 متراً بعيداً عن المحطة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارة أخرى.

ولم يصب السائق والعامل بأي إصابات، لكن الشرطة المدنية فتحت تحقيقاً بسبب نقل خزان الغاز من مكان الحادث حسبما ورد.

وذكر الاتحاد الوطني البرازيلي لفحص المركبات أن الانفجار حدث نتيجة سلسلة من الأخطاء تورّط فيها مالك السيارة ومحطة الوقود.

ونبه الاتحاد البرازيلي أن مالك السيارة قام بتركيب أسطوانة غير قانونية في سيارته، ولم يقم بفحص السلامة الإلزامي، ولم تطلب محطة الوقود إبراز ختم التفتيش الصادر عن إحدى المؤسسات الفنية المعتمدة وهي المعهد الوطني للقياس ومعايرة الجودة الصناعية.