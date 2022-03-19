شاهد .. أول تعليق من متحدثة البيت الأبيض على حذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم السبت 12/3/2022 إغلاق محطات وقود في العاصمة المقدسة بالسعودية.. شاهد بالفيديو وما هو السبب؟

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