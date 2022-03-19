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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ردّ المطعم الذي يحمل اسم "البيك" المُفتتح مؤخرًا في قطر، على البيان المنشور من جانب مطعم "البيك السعودي"، والذي نفى فيه علاقته بوجود فرع له هناك. وعلّق مطعم "البيك" بقطر: نعلم السادة العملاء الكرام أن مطعم البيك بروست بيتزا مشروع قطري 100% ولا علاقة لنا بأي مشروع آخر خارج دولة قطر ولذلك وجب التنويه لكثرة اللغط والتداخل حول هذا الموضوع". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: أول تعليق من "البيك القطري" حول علاقته بـ "البيك السعودي" شاهد فيديو مؤثر لـ ساز القحطاني تتحدث فيه عن الموت قبل وفاتها.. وهكذا ظهرت في أخر جلسة تصوير عشبة سحرية تعزز صحة الدماغ وتقوي جهاز المناعة وتخفف التوتر والتهابات المفاصل وتحمي العيون من الاضرار وفوائد أخرى لا تخطر على بال وكان مطعم البيك السعودي، نشر توضيحًا على الحساب الرسمي بـ "تويتر"،أشار فيه إلى أن "هناك من قام بإنشاء مطعم يحمل اسم البيك بغير وجه حق وجاري متابعة الأمر مع جهات الاختصاص"، بحسب ما ذكر. مطعم "البيك" :

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