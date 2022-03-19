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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ساز القحطاني، مشهورة “سناب شات” و”تيك توك” السعودية، أحدث خبر وفاتها المفاجيء أمس حالة حزن كبيرة على مواقع التواصل، حيث صدم متابعيها على مواقع التواصل بعد الكشف عن وفاتها في حادث سير.



وأعلن عدد من أصدقاء “ساز القحطاني” وفاتها أمس ، بعد تعرضها لحادث سير مروع، وكشفوا عن وفاتها بعد لحظات من دخولها المستشفى إثر تعرضها لحادث على طريق العروبة بالرياض، ونشرت احدى صديقاتها تدعى نجود الفهد فيديو مؤثر لها وهي تبكي بعد تسلمها شهادة وفاة صديقتها، وأعلنت الخبر للمتابعين وقالت: “توفيت صديقتي وأختي أريج العمري، الله يرحمها ويغفر لها وادعولها بالرحمة والمغفرة وحللوها”، ونشرت آخر رسالة لصديقتها قبل وفاتها والتي قالت بها: “الحين أنام بس رجعت حسابي”.

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شاهد فيديو مؤثر لـ ساز القحطاني تتحدث فيه عن الموت قبل وفاتها.. وهكذا ظهرت في أخر جلسة تصوير

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وتداول الجمهور عدة فيديوهات لساز القحطاني والتي صورتها ونشرتها قبل لحظات من وفاتها في حادث سير، وأثر خبر وفاتها المفاجيء في جمهورها، مما جعل إسمها يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مؤشرات البحث، خاصة بعد الكشف عن التفاصيل المؤثرة في وفاتها اليوم.

وتداول الجمهور آخر فيديو لساز القحطاني على موقع “تيك توك”، والذي كانت تتحدث به عن الموت، حيث قلدت صوت طفل بطريقة طريفة ورددت جملة “الموت ولا المذلة”، ونشرت أيضاً ساز القحطاني عدة صور من جلسة تصوير أخيرة لها قبل لحظات من وفاتها اليوم في حادث، وهي الأمور التي صدمت الجمهور، ولاقت فيديوهاتها الأخيرة تداولاً بينهم على مواقع التواصل.

وكانت الراحلة ساز القحطاني تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، سواء على انستقرام أو سناب شات وتيك توك، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين على أنشطتها وفيديوهاتها وصورها، قبل الإعلان عن وفاتها بشكل مفاجيء اليوم في حادث بسيارتها في الرياض.