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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بثت قناة "الإخبارية" السعودية تقريراً رصد بعض المحال التجارية التي لا تضع تسعيرة على المنتجات بهدف التلاعب على الزبائن في جدة.

وخلال "التقرير" أوضح مراسل "القناة" أنه تم رصد مجمع تجاري شعبي يضم عدد من محلات ملابس النساء والإكسسورات والعطور النسائية بالإضافة للأثاث المنزلي مثل الكنب والطاولات".

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وضع تسعيرة على المنتجات بهدف التلاعب بالأسعار في محلات تجارية بالسعودية .. شاهد

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ووجه "المراسل" سؤالا لاثنين من العاملين في محلين مختلفين عن سبب عدم وجود أسعار على المنتجات داخل المحلات الموجودة في المجمع". وجاء رد العاملين متطابق بأنه سوف يتم وضع الأسعار غدا.



وأشار "المراسل" إلى وجود تلاعب في البضاعة مثل تعرض كميات كبيرة من العطور للشمس. مشيرا إلى أن كثير من هذه البضائع مقلدة وغير أصلية وتعرضها للشمس يؤدي لإلحاق الأضرار بها.

ولفت "المراسل" إلى عدم وجود عمالة سعودية في المحلات الموجودة بالمجمع بالإضافة إلى عدم وجود شبكة إلكترونية للدفع الإلكتروني. داعيا وزارة التجارة لتكثيف الجولات التجارية على المحال الشعبية.