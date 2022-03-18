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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 مارس 2022 ارتفاعاً طفيفا في أسعار أونصة الذهب، والتي وصلت إلى 1935 دولار مع بداية التعاملات الصباحية في البورصة السعودية، عقب أن كان سعرها أمس الخميس 1934 دولار.

يُذكر أن حركة أسواق الصاغة المحلية داخل المملكة تشهد حالة من الركود فيما يخص عمليات البيع والشراء، وذلك بسبب عدم الاستقرار في أسعار الذهب عالمياً خلال الآونة الأخيرة على صعيد اندلاع الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أثر بالسلب على جميع الموازين الاقتصادية.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 مارس 2022

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 مارس 2022

من خلال السطور التالية، نقدم لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 مارس داخل الأسواق المحلية السعودية بالعملة الوطنية (الريال السعودي) إضافة إلى ما يعادله بالدولار الأمريكي، بمختلف أعيرة الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 233.17 ريال سعودي، بما يُعادل 62.18 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 213.74 ريال سعودي، بما يُعادل 57.00 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18 مارس في السعودية نحو 204.03 ريال سعودي، بما يُعادل 54.41 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 174.88 ريال سعودي، بما يُعادل 46.63 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 136.02 ريال سعودي، بما يُعادل 36.27 دولار.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 10 في السعودية اليوم نحو 97.46 ريال سعودي، بما يُعادل 25.99 دولار.

أسعار أونصة الذهب اليوم الجمعة 18 مارس في السعودية

جاء سعر أونصة الذهب (بيع) اليوم في السعودية بحوالي 7252.50 ريال سعودي، بما يُعادل 1934 دولار.

في حين جاء سعر أونصة الذهب (شراء) اليوم في السعودية بحوالي 7256.25 ريال سعودي، بما يُعادل 1935 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18 مارس في السعودية

جاء سعر الجنية الذهب الذي يزن 8 جرام عيار 21 اليوم في السعودية بحوالي 1632.22 ريال سعودي بما يُعادل 435.26 دولار.

جاء سعر الجنية الذهب الذي يزن 8 جرام عيار 22 اليوم في السعودية بحوالي 1709.94 ريال سعودي، بما يُعادل 455.98 دولار.

بينما جاء سعر الجنية الذهب الذي يزن 8 جرام عيار 24 اليوم في السعودية بحوالي 1865.39 ريال سعودي، بما يُعادل 497.44 دولار.