لا تخطر على بال.. تعرف على أحدث وسيلة للنصب والاحتيال في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر سعودية اليوم الجمعة عن طريقة جديدة مبتكرة يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت “هيئة مكافحة الإشاعات” أن صفحات ومواقع مزيفة تستخدم إعلان مفبرك عن رحلة حج مجانية مقدمة من الحكومة السعودية بهدف سرقة البيانات الخاصة للضحايا.

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وقالت الهيئة في تغريدة عبر تويتر: “الرسالة المتداولة بعنوان “وزارة الحج السعودية تقدم ألف رحلة حج مجانية” غير صحيحة، يرجى الحذر من تداولها أو إعادة نشرها لما فيها من خطر سرقة معلوماتك الخاصة”.

وسبق أن حذرت “هيئة مكافحة الإشاعات” من الحسابات المزيفة المنتشرة مؤخراً عبر تويتر ونشرها لتغريدات الإستثمار الكاذب.

جاء ذلك عقب تداول بيان منسوب للبنك المركزي السعودي يعلن فيه عن توزيع ارباح للمواطنين تقدر ب 100 مليون ريال، أرفق الخبر برابط لتسجيل البيانات.

وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر أنه “مهما كانت هذه المنشورات مغرية، تأكد أنها تنشر روابط إحتيالية كاذبة تهدف لسرقة بياناتك”.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة السماح لغير المُحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس “كورونا”.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، ألغت شرط التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين الشريفين لكافة ضيوف الرحمن.