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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشخص توفي اليوم، الجمعة، وهو ساجداً في الحرم النبوي أثناء أدائه الصلاة. وأظهرت الصور الشخص المتوفي وهو في حالة ثبات بعد موته ساجداً، ومغطى بسجادة الصلاة وبجانب جثمانه عدد من المصلين ورجال الأمن الذين حضروا لنقل الجثمان تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: سبحان الله .. وفاة "شخص" ساجداً في المسجد النبوي اليوم الجمعة تثير تفاعلا واسعا .. شاهد ظهور ساحرات بمهرجان التنكر في موسم الرياض بالسعودية.. شاهد السعودية: نظام الأحوال الشخصية يحدد شروط وحالات فسخ عقد الزواج سيطبق الأسبوع المقبل.. تعرف على نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة العربية السعودية مضيفة طيران سعودية تفجر مفاجأة وتكشف سبب إقبال النساء السعوديات على هذه المهنة.. فيديو شاهد ردة فعل ممرضة تفاجأت بـ "مريض" يفترش الأرض ويتناول كبسة مندي مع أصدقائه ! إعلان هام من الجوازات السعودية بشأن صلاحية جواز العمالة مصر.. سيارة تدهس 10 أشخاص وتطيح بعربة "فول" في غمضة عين (شاهد الفيديو) السعودية.. الحج والعمرة تزف بشرى سارة لغير المحصنين من كورونا.. ماذا ورد فيها؟ للهروب من العقوبات الغربية.. تفاصيل "الصفقة الضخمة" بين روسيا والهند بشأن النفط شاهد لحظة إطلاق النار على جنود روس وفرارهم بعد ترك معداتهم الحربية مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير فيديو طريف لإمام الحرم المكي السابق " عادل الكلباني " يُقلد حركات جوميز لاعب الهلال السابق (شاهد) القرنفل علاج سحري لتنظيف القولون والقضاء على جرثومة المعدة نهائيا والتخلص من السموم.. طريقة التحضير والاستخدام الصحيحة 9 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ي الدم .. اكتشفها الآن واعرف ماذا يجب أن تفعل وتناقل مغردون الصور على نطاق واسع، مبدين تأثرهم بـ "حسن خاتمة" الشخص المتوفي، داعين الله أن "يرزقهم مثلها"، وعلق مغرد قائلا: "هنيئًا لك في بيت رسول الله ﷺ ويوم الجمعة الله يرزقنا حسن الختام". وأضاف آخر: "‏لا إله إلا الله هذا لو أنا مكان أهله ماسويت له عزاء بسوي حفلة من الوناسة وحسن الخاتمة".

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