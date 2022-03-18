نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ظهور ساحرات بمهرجان التنكر في موسم الرياض بالسعودية.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحولت منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتر وندرلاند في المملكة العربية السعودية إلى ساحة تعج بشخصيات تنكرية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان التنكر الذي أحيته الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم الرياض.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ قد حث الناس على عدم تفويت "أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ظهور ساحرات بمهرجان التنكر في موسم الرياض بالسعودية.. شاهد

السعودية: نظام الأحوال الشخصية يحدد شروط وحالات فسخ عقد الزواج

سيطبق الأسبوع المقبل.. تعرف على نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة العربية السعودية

مضيفة طيران سعودية تفجر مفاجأة وتكشف سبب إقبال النساء السعوديات على هذه المهنة.. فيديو

شاهد ردة فعل ممرضة تفاجأت بـ "مريض" يفترش الأرض ويتناول كبسة مندي مع أصدقائه !

إعلان هام من الجوازات السعودية بشأن صلاحية جواز العمالة

مصر.. سيارة تدهس 10 أشخاص وتطيح بعربة "فول" في غمضة عين (شاهد الفيديو)

السعودية.. الحج والعمرة تزف بشرى سارة لغير المحصنين من كورونا.. ماذا ورد فيها؟

للهروب من العقوبات الغربية.. تفاصيل "الصفقة الضخمة" بين روسيا والهند بشأن النفط

شاهد لحظة إطلاق النار على جنود روس وفرارهم بعد ترك معداتهم الحربية

مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

فيديو طريف لإمام الحرم المكي السابق " عادل الكلباني " يُقلد حركات جوميز لاعب الهلال السابق (شاهد)

القرنفل علاج سحري لتنظيف القولون والقضاء على جرثومة المعدة نهائيا والتخلص من السموم.. طريقة التحضير والاستخدام الصحيحة

9 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ي الدم .. اكتشفها الآن واعرف ماذا يجب أن تفعل

وقال في تغريدة: "اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجانًا إلى بوليفارد الرياض ونتر وندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين".

تعليمات المشاركة في مهرجان التنكر في موسم الرياض:

تشهد المملكة العربية السعودية أضخم حفلة تنكرية في البلاد، والتي تقام خلال فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية ضمن إجازة الربيع.

وينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث سيكون مواطني وزوار المملكة العربية السعودية على موعد مع حدث فريد من نوعه.

ونبه موسم الرياض في تغريدة زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظًا على سلامتهم. كما طالب منظمو المهرجان المشاركين بالالتزام والمحافظة على الذوق العام.

مهرجان التنكر في موسم الرياض يشعل تويتر:

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بمهرجان التنكر، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.

وقال الشيخ في الفيديو: "سعيد أنا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد و ونتروندرلاند ندعوكم بكرة لحفلة تنكرية أكبر وأقوى ويا ريتني كنت معاكم تحياتي لأهل الرياض".

وأرفق بالتغريدة جملة: "رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بكرة بتنكر أقوى … فاجئوني … احبكم … موسم الرياض".

وتصدر وسم #مهرجان_التنكر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية.

ونشر حساب موسم الرياض صور المشاركين في مهرجان التنكر، وعلق قائلا: "شفنا الشخصيات الحلوة والأزياء التنكرية الرهيبة في مهرجان التنكر‬ الأكبر في السعودية استمتعنا معكم أمس في بوليفارد رياض سيتي‬، وننتظركم الليلة".

وأثار المهرجان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض له.

إبداعات زوار مهرجان التنكر في موسم الرياض: ساحرات وفضائيون وفانتازيا

أبرز شخصيات مهرجان التنكر في موسم الرياض:

وحضرت إلى الحفلة التنكرية في موسم الرياض جموع كبيرة من الزوار والشخصيات في أزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بأحداث الخيال العلمي، وافتتاحيات الأفلام، والفانتازيا الشعبية، وعدد من التصاميم التي تعود لمجموعة من الشخصيات الواقعية والخيالية.

وظهرت شخصيات المتنكرين في موسم الرياض بفنون تصميمية جميلة، وتجسيد مميز لشخصيات من وحي الخيال، عبر مجموعة لامحدودة من إكسسوارات الموضة العالمية، والشعر المستعار، والأزياء الغريبة.

وعاش زوار موسم الرياض اليوم مساءً استثنائيًّا ممتعًا في منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، لا سيما بعد التقائهم في زوايا المنطقتين عددًا من الشخصيات التي يحبونها كشخصية “باتمان”، ومجموعة من الأبطال الخارقين والمهرجين والزومبي.

وأسهم في تضاعف أعداد الزوار والحضور إلى المنطقتين، إتاحة موسم الرياض الدخول المجاني باللباس التنكري، إذ امتلأت شاشات سكوير بمشاهد الملابس التنكرية، وتصاميم وأنماط مختلفة من الأزياء التي ارتداها الزوار خلال الحفلة التي شهدت حضورًا استثنائيًّا في بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند.

وتنافس زوار الموسم في لبس أكثر الأزياء التنكرية لفتًا للأنظار؛ لجذب أعين الجمهور، والفوز بالنصيب الأكبر من عدسات كاميرات الزوار التي وثقت الحدث، وجمعت آلاف الذكريات في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

وشهدت الحفلة توزيع عدد من الجوائز لأفضل المتنكرين من الجمهور، وتتمثل في سيارتين، و40 جهاز بلايستيشن للحضور، خلال أيام الحفلة التي بدأت أمس الخميس، وتنتهي اليوم الجمعة.

إبداعات زوار مهرجان التنكر في موسم الرياض: ساحرات وفضائيون وفانتازيا

أول حفلة تنكرية في موسم الرياض:

كان المستشار تركي آل الشيخ، فد أعلن الحفلة التنكرية، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا "لا تفوتكم أكبر حفلة تنكرية بالمملكة... يوم 17 و18 مارس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور ساحرات بمهرجان التنكر في موسم الرياض بالسعودية.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.