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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينتظر خلال الأسبوع المقبل، أن تقوم السلطات السعودية بتطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد، كما نشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) في 24/ 9/ 2021م.

ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حسن أداء الموظف لعمله، وحماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام.

ويدخل في النظام الجديد جميع الموظفين، إلا من يعملون وفقاً لأنظمة تعتمد نظاما للجزاء بقواعد خاصة، فيعاملون بناء عليها، وفي حدود أحكامها.

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سيطبق الأسبوع المقبل.. تعرف على نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة العربية السعودية

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وأفادت المادة الرابعة من نظام الانضباط، أنه يمنع إيقاع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، بشرط أن يكون القرار الذي صدر بإيقاع الجزاء مسببًا.

كما يمنع النظام شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

كما أفادت المادة الخامسة بأن كل موظف ثبت في حقه ارتكابه مخالفة مسلكية أو إدارية أو مالية، مما يعتبر إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، فإنه يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك بدون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

وأوضحت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف على النحو التالي:

1- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المخصوم شهريًا “ثلث” صافي الراتب الشهري.

2- الإنذار المكتوب.

3- لا ينظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.

4- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.

5- الفصل من الخدمة.

ونبهت المادة السابعة على أن إذا ثبت أن ارتكاب الموظف للمخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، مع تنبيهه لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا، فإنه يعفى من الجزاء.

بينما أكدت المادة الثامنة، أنه في خلاف حالتي العجز الصحي الكلي أو الوفاة، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة، يكون الجزاء غرامة لا تتجاوز على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه في وظيفته.