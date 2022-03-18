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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مضيفة الطيران السعودية " ليندا حريري " عن طبيعة عمل مضيفات الطيران ومدى إقبال الفتيات السعوديات على العمل كمضيفات .

وأوضحت ليندا خلال برنامج " 120 " على قناة الإخبارية ، أن الإنسان الذي يٌحب تعلم ثقافات جديدة ويحب الذهاب من مكان إلى الثاني ويكره الروتين لن يجد أي صعوبة في العمل كمضيف طيران يتنقل بين المدن والدول .

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مضيفة طيران سعودية تفجر مفاجأة وتكشف سبب إقبال النساء السعوديات على هذه المهنة.. فيديو

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وأضافت ، في عملنا كمضيفات طيران ما في يوم مثل الثاني ، وغداً ما هو مثل أمس ، فتقريباً الأيام كلها بالنسبة لنا مختلفة ، عندما تعمل في مجال الطيران ستحب أن تٌغير كل يوم الأجواء والسفريات وهذه طبيعة عملنا .

وعن إقبال السعوديات على العمل كمضيفة طيران ، قالت ليندا ، هناك أقبال كبير من السعوديات ، فبعدأن ما كان موجود عندنا هذا المجال ثم أصبح مطلوب والشركات تبحث عن سعوديات فلاقت إقبال جداً كبير .