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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه في حال انتهاء مدة خدمة العمالة المنزلية والرغبة بإصدار تأشيرة خروج نهائي، فيمكنهم السفر ويلزم لذلك وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد. وشددت «الجوازات» على أنه يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يوما لإمكانية إصدار التأشيرة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: شاهد ردة فعل ممرضة تفاجأت بـ "مريض" يفترش الأرض ويتناول كبسة مندي مع أصدقائه ! إعلان هام من الجوازات السعودية بشأن صلاحية جواز العمالة مصر.. سيارة تدهس 10 أشخاص وتطيح بعربة "فول" في غمضة عين (شاهد الفيديو) السعودية.. الحج والعمرة تزف بشرى سارة لغير المحصنين من كورونا.. ماذا ورد فيها؟ للهروب من العقوبات الغربية.. تفاصيل "الصفقة الضخمة" بين روسيا والهند بشأن النفط شاهد لحظة إطلاق النار على جنود روس وفرارهم بعد ترك معداتهم الحربية مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير فيديو طريف لإمام الحرم المكي السابق " عادل الكلباني " يُقلد حركات جوميز لاعب الهلال السابق (شاهد) القرنفل علاج سحري لتنظيف القولون والقضاء على جرثومة المعدة نهائيا والتخلص من السموم.. طريقة التحضير والاستخدام الصحيحة 9 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ي الدم .. اكتشفها الآن واعرف ماذا يجب أن تفعل وأكدت على صاحب العمل أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي فعليه متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له، فعلى صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب، مفيدة بأنه يمكن إصدار بلاغ تغيب عبر «أبشر» آليا، وفق الشروط التالية: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة «تواصل» على «أبشر»، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.

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