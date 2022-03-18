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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت وزارة الحج والعمرة، إنه يُسمح لغير المحصنين بأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين؛ لكن بوجود شرطين وهما: أولا: عدم الإصابة بفيروس كورونا، وثانيا: عدم مخالطة مصاب بالفيروس.

وقالت وزارة الحج والعمرة –عبر تويتر – في ردها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إنه «تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا».

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السعودية.. الحج والعمرة تزف بشرى سارة لغير المحصنين من كورونا.. ماذا ورد فيها؟

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جاء ذلك ردًا من وزارة الحج والعمرة على استفسار مواطن قال فيه: «هل غير المحصنين يستطيعون أداء مناسك العمرة أم لا؟ وهل يدخلون الحرم للصلاة؟».

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه تم الغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضافت أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة؛ حيث إنه تم الغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن.

وحول الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين، أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين هي 5 سنوات فأكثر.