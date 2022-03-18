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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استغلت الهند العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وقامت بتوقيع اتفاق مع الأخيرة لاستيراد 5 ملايين برميل نفط بخصم كبير، بحسب "إكسبرس".

وبموجب الاتفاق تحصل الهند على النفط الروسي بخصم كبير جدا بينما تخفف موسكو من وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

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للهروب من العقوبات الغربية.. تفاصيل "الصفقة الضخمة" بين روسيا والهند بشأن النفط

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وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على الاقتصاد الروسي الذي يعاني حاليا بشدة ، لذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتجاه شرقا نحو الصين والهند.

وأكدت مصادر أن أكبر شركتين رئيسيتين في الهند وقعتا اتفاقا مع روسيا لشراء 5 ملايين برميل من النفط الروسي.

ومن المقرر أن تتسلم شركة "فيتول" الهندية العملاقة نحو 3 ملايين برميل بحلول شهر مايو المقبل وتتراوح نسبة الخصم ما بين 20 إلى 25 دولارا للبرميل الواحد أي يعادل سعره نحوه 17 جنيها استرلينيا.

وحاليا وصل سعر خام برنت للنفط 109 دولارا للبرميل أي نحو 83 جنيها استرلينيا.