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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المادة السادسة من "نظام الانضباط الوظيفي" الجديد عن خمسة عقوبات وجزاءات يجوز إيقاعها على الموظف الذي ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية.

وأوضحت المادة أن العقوبات هي: "أولًا، الإنذار المكتوب، ثانيًا، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا (ثلث) صافي الراتب الشهري".

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تصل لـ"الفصل" .. السعودية ترفض 5 عقوبات لـ"نظام الانضباط الوظيفي" الجديد وهذا موعد دخوله حيز التنفيذ

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وأضافت: أن العقوبات تشمل "ثالثًا، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، رابعًا، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، خامسًا، الفصل من الخدمة".

ومن المقرر أن "نظام الانضباط الوظيفي" الجديد حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بعد مرور الـ 180 يومًا التي نص عليها النظام لبدء تطبيقه، حيث نشر في الجريدة الرسمية أم القرى في 24/ 9/ 2021.