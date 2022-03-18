شاهد بالصور .. كارثة في العاصمة الأوكرانية كييف .. روسيا تقصف مصنعًا للكيماويات بشكل هيستيري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الخميس، عن تعرض منطقة سفياتوشينسكي بالقرب من العاصمة كييف لحريق جراء قصف روسي استهدف مصنعًا للكيماويات.

وتبعد منطقة سفياتوشينسكي 10 كيلومترات فقط عن العاصمة الأوكرانية كييف ما ينذر بكارثة قد تتعرض لها المدينة في ليلة صعبة جديدة في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا على البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

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وأفادت هيئة الطواري بحسب صحيفة "كييف اندبندنت" أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في التوجه إلى تلك المنطقة، حيث تشهد المنطقة قصفًا بمدافع الهاون.

ورجحت الهيئة أن ألسنة اللهب قد تمتد إلى الأحراش المجاورة فضلًا عن مستودعات للمواد الكيماوية ومعارض السيارات القريب من المنطقة.

وتخشى هيئة الطوارئ الأوكرانية من أن تمتد الأدخنة المحملة بالمواد الكيميائية السامة إلى العاصمة كييف، فيما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إلى المنطقة لإطفاء الحريق.