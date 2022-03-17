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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا خلال الأسابيع الماضي، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة برفع قيود الإغلاق وإلغاء إلزامية الكمامات في العديد من الأماكن، إضافة إلى السماح بالصلاة بدون تباعد في الحرمين الشريفين.

وكشفت مصادر لصحيفة سبق السعودية، أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة في المملكة، أصدر تعميماً لجميع المراكز بمناطق المملكة ومحافظاتها، ينص على بدء إيقاف العمل بمراكز وعيادات "تطمن"، التي تم تخصيصها لجائحة كورونا.

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السعودية تعلن إيقاف العمل في عدد من المراكز الحكومية.. والقيادة تكشف السبب

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وبدأ تنفيذ القرار في المملكة خلال اليومين الماضيين، حيث يتم حاليًا العمل على إعادة المراكز التي خُصصت لمرضى "كورونا" للعمل الأساسي لها قبل الجائحة، على أن يتم تفعيل خدمات الرعاية الأولية في جميع المراكز خلال أسبوع، وفتح مواعيد الخدمة فيها بشكل مباشر.

وفيما يخص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، جاء في التعميم الصادر من وزارة الصحة السعودية، أنه يمكن لبعض المراكز التي يتوافر فيها فحص المستضدات السريع ونظام (حصن بلس) مواصلة عملها، بحسب تقدير الطبيب المعالج، حيث تُسجل بها فقط الحالات الايجابية.

من ناحية أخرى، تم البدء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في المملكة، بتجهيز 100 مركز طبي لتقديم خدمات التنفس الصناعي للمرضى، إضافة إلى الفحوصات المطلوبة للإنفلونزا وكورونا وفق بروتوكولات طبية محددة.