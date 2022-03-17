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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مصدر، اليوم الخميس، عن توجُّه لدى الجهات التعليمية بتحويل عدد من المناهج الدراسية للدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي، وذلك للتخفيف من اليوم الدراسي للطلاب والطالبات.

ونقلت صحيفة "اليوم" عن المصدر، أن التوجه يتضمن "تفعيل المنصة بعدد من المواد الدراسية التي لا يتطلب تدريسها الحضور الكامل في المدارس، من خلال متابعتها عبر قنوات عين التعليمية ومتابعة الأنشطة والتكليفات والإجراءات التي يقدمها المعلم في المنصة".

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مصدر يكشف عن تَوجُّه بتحويل مواد "التعليم الحضوري" في السعودية إلى "منصة مدرستي" .. ويوضح السبب

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وأضاف: أن "منصة مدرستي، ستكون مواكبة وداعمة لحضور الطلاب الكامل في المدارس وذلك من خلال وجود أدوات ممكنة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وبنك من الأسئلة والمعلومات التي يمكن استخدامها من الجميع، إضافة إلى أنها ستكون متابعة من قبل أولياء الأمور".