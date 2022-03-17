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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت نجوى العبد الله، صديقة مشهورة سناب شات الراحلة "ساز القحطاني"، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرضت له، وآخر حديث دار بينهما.

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السعودية.. صديقة ساز القحطاني تفجر مفاجأة عن سبب الحادث وآخر لحظاتها قبل الوفاة (فيديو)

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وقالت نجوى العبد الله، في مكالمة هاتفية لبرنامج يا هلا: "آخر تواصل كان قبل وفاتها بأيام قليلة، كلمتني الساعة 4 الفجر كانت تعبانة شوي ومصدعة، وفي طريقها لبيتها".

خبر الوفاة

وتابعت: "الصبح جاني خبر الوفاة ما صدقت، كان صدمة، لأنه لم يكن هناك شيء وكانت الأمور تمام".

سبب الوفاة

وعن السبب وراء وقوع الحادث، أوضحت صديقتها المقربة أن "ساز" كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت إلى 230 وبالتالي صار الحادث، مضيفة: "توفت وقت وقوع الحادث".

مروجي الشائعات

ووجهت نجوى رسالة إلى مروجي الشائعات حول أسباب الحادث، قائلة: "كل الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة، والبنت ماتت في حادث وهي في الجنة إن شاء الله، كل الناس يريدون فقط يطلعون تريندات بهذه الشائعات".