أردوغان ينقذ العالم من الحرب العالمية الثالثة ويكشف عن عرض قدمه لـ”بوتين” و”زيلينسكي” لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن تقديمه عرضًا للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد ينهي الحرب.

وقال “أردوغان” في مكالمة هاتفية مع “بوتين”: إنه “عقد اجتماع بينه وبين زيلينسكي من شأنه أن يساعد في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار” وإلى “حل طويل الأمد”.

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وأوضح مكتب الرئاسة التركية أن “أردوغان” شدد على أهمية الإبقاء على الممرات الإنسانية في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ذكر في وقتٍ سابق أن “كييف وموسكو منفتحتان لوجود تركيا بين الدول التي تعرض الضمانات الأمنية من أجل التوصل لاتفاق سلام”.

والتقى “تشاووش أوغلو” نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، بعد يوم من إجراء الوزير التركي محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.