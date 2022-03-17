قرار مفاجئ.. البنك المركزي السعودي يعلن رفع أسعار الفائدة .. واقتصادي شهير يكشف علاقته القرار بالتضخم وارتفاع الأسعار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف المحلل الاقتصادي، أحمد الشهري، اليوم الخميس، عن أهمية ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للتضخم وارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار "البنك المركزي السعودي" برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال "الشهري" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": إن "القاعدة العامة في ارتفاع أسعار الفائدة أنه يكبح التضخم ويقلص من أسعار كل شيء تقريبًا حتى العقار".

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وأضاف: "العقارات إما ممولة من البنوك والدولة معًا أو من البنوك فقط، كلها سوف ترتفع تكلفتها وبالتالي نسبة التأثير ستكون متباينة كما أن ذلك يزيد من الكلفة على الدولة".

وردًا على سؤال بشأن دور الفائدة بالنسبة لأسعار العقار، أجاب "الشهري"؛ قائلًا: "سابقًا كان الدعم من الدولة يُغطي نسبة أعلى بسبب تدني سعر الفائدة".

وتابع الاقتصادي: "إذا ارتفعت الفائدة سوف يقلص من حجم الأموال التي يمكن منحها للمقترض؛ طبعًا من البنك، بدل ما يعطيك مثلًا مليون يعطيك 980 ألف".

جدير بالذكر أن البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، رفعت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار.