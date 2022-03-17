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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".

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السعودية.. صور ولي العهد الأسبق تهز مواقع التواصل في المملكة .. شاهد كيف أصبح؟

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وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد أعفي من ولاية العهد من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.