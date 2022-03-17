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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حادث مروري مروع أودى بحياة السعودية ساز القحطاني مشهورة سناب شات، مساء أمس الأربعاء، في مدينة الرياض.

وقد تداول عشرات الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، حيث تصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الحادث.

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شاهد فيديو الحادث المروع لوفاة شهيرة سناب شاب السعودية ساز القحطاني

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فيما نعاها الكثير من المتابعين، وعبر العديد من رواد التواصل عن حزنهم الشديد لما ألم بها.

وتشير التقارير الواردة إلى تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، ومن ثم نقلها للمستشفى لإسعافها، غير أنه حتى الآن لم تكتشف ملابسات الحادث، أو أي معلومات تتعلق بالدفن أو الجنازة.

نبذة عنها

يذكر أن ساز القحطاني هي فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعد من أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، خاصة سناب شات.

يتابعها الآلاف من السعوديين على المنصات المختلفة، حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الأماكن، كما أنها نشرت قصة حياتها.

واشتهرت ساز بتقديم محتوى مقاطع فيديو متنوعة عبر مواقع التواصل، بما فيها تيك توك وإنستغرام وسناب شات.

كما عملت أيضاً كعارضة أزياء من خلال حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة.